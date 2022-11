Van der Wal: omgang met wolf is dilemma met veel emotie

Hoe Nederland dient om te gaan met de wolf is een “dilemma” omgeven door veel “emoties” zegt natuurminister Christianne van der Wal in een debat. Zij snapt de angst die sommigen hebben, maar wijst ook op het enthousiasme bij anderen. Bovendien zijn de mogelijkheden tot optreden tegen de wolf beperkt.

De Tweede Kamer is verdeeld over de kwestie. Vooral rechtse partijen vinden dat afschrikken en mogelijk afschot van wolven mogelijk moet zijn, om zo vee te beschermen. Thom van Campen van de VVD wil weten hoeveel ruimte provincies hiervoor hebben binnen de wet. Ook de SGP en BBB vindt dat zogeheten ‘probleemwolven’, die niet meer schuw zijn en mogelijk mensen aanvallen, afgeschoten mogen worden. De Partij voor de Dieren pleit er juist voor om meer te doen tegen “probleem-mensen”, die bijvoorbeeld wolven voeren.

Van der Wal noemt de kwestie “ingewikkeld” en wil eerst praten met provincies en de Raad voor Dierenaangelegenheden. Zij hoopt dat de Raad kan bijdragen aan het publieke debat over hoe om te gaan met de wolf. Maar, benadrukt ze, “de juridische realiteit is dat het om een beschermde inheemse soort gaat, die zelf is teruggekeerd”.

Van Campen vindt het “heel nobel” dat de minister de dialoog wil opstarten, maar vraagt zich wel hardop af wat boeren “die hun runderen of schapen nu verscheurd op hun land zien liggen” daaraan hebben. Laura Bromet (GroenLinks) vindt dat de minister aan “verwachtingsmanagement” moet doen, omdat de beschermde status van de wolf niet zomaar te omzeilen is. Ze vindt het verhaal van Van der Wal “wollig”.

Vooral in de provincies Drenthe en Gelderland lopen de gemoederen rond de wolf hoog op. Drenthe wil meer maatregelen, vanwege het toenemende aantal doodgebeten koeien en schapen. Gelderland wil wolven op de Veluwe die niet meer schuw zijn, gaan beschieten met paintballgeweren, zodat zij mensen weer gaan mijden.

Sinds 2015 is de wolf weer terug in Nederland, na 150 jaar afwezigheid. In 2019 werden voor het eerst welpen geboren.