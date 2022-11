Veel gehoord over padel, maar zelf nog nooit gedaan? Dit is je kans!

Veel tennisverenigingen zagen de afgelopen jaren een daling van het ledenbetsand. Maar door het flitsende en verassende Padel stijgt het aantal weer flink. De padelbanen schieten door heel Nederland als paddenstoelen uit de grond, tennisbanen verdwijnen en mensen ruilen hun tennisracket om voor een padelracket.

Padel is heel toegankelijk voor beginners. Het maakt niet uit wat je conditie of achtergrond met sporten is, iedereen kan padellen. De eerste keer is het nog even klungelen hoe het moet, maar aan het eind van de dag heb je het spelletje al aardig onder de knie.

Spanje, het padel land van Europa

Niet alleen in Nederland groeit de populaire sport, maar in heel Europa is er een flinke stijging te zien. Spanje blijft echter hét padel land van Europa. Daar is het, op voetbal na, de grootste sport van het land. Van de 6,5 miljoen mensen wereldwijd die de populaire sport uitoefenen, komen er meer dan 4 miljoen uit Spanje.

Verdeelde meningen

Niet iedereen is echter ‘fan’ van padel. De sport brengt namelijk volgens sommigen veel herrie met zich mee en daar is lang niet iedereen tevreden over. Er zijn al honderden meldingen binnengekomen over de luidruchtige sport in Nederland, aldus de Nederlandse Stichting Geluidshinder. De bal die tegen de glazen wanden tikt wordt als was het een klankenkast versterkt en maakt omwonenden volgens eigen zeggen gek. Zeker in de zomer toen de sport tot in de avonduren door ging. In sommige wijken gelden nu regels om de geluidsoverlast te minderen. Zo mag er bijvoorbeeld in sommige wijken na tien uur ’s avonds niet meer gespeeld worden.

Zelf padellen bij Peakz Padel

Maar ondanks de klachten over geluidsoverlast is padel razend populair! Veel mensen hebben er inmiddels veel over gehoord maar het zelf nog nooit gedaan. Mocht dat gelden voor jou, dan wordt het nu hoogtijd dat je zelf eens het veld op gaat! Huur een van de 102 banen van Peakz Padel met de gemakkelijke pay-and-play organisatie. Je hebt dus geen abonnement nodig. En met de 17 locaties waar ze zijn gevestigd, is er altijd wel een baan bij jou in de buurt.

Peaks Padel heeft een duidelijke instructie video gemaakt zodat het voor iedereen duidelijk wordt hoe het spelletje werkt. De video van drie minuten legt haar fijn alle spelregels uit.

Om zelf te padellen heb je niet veel nodig, een padel racket, bal, een paar schoenen met goede grip en sportkleding. Heb je geen gear? Ook geen probleem! Je kan een racket huren bij binnenkomst tegen een kleine prijs. Wil je liever iemand die je begeleid? Dat kan ook. Boek een les en word uitgedaagd door een van de coaches. Veel hoeft padel ook niet te kosten. Rond de 30 euro speel je al een spelletje met z’n vieren!