Zelenski en Rutte bellen over defensiesteun en energievoorziening

Premier Mark Rutte heeft gebeld met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Volgens de president hebben ze onder meer gesproken over de wederopbouw van de Oekraïense energievoorziening. Die is de laatste maanden ernstig beschadigd geraakt door aanvallen van de Russische krijgsmacht.

Rutte zette een deel van het telefoongesprek op Twitter. Hij belooft in de video dat Nederland Oekraïne blijft steunen. “In het bijzonder tijdens de komende winter, maar ook daarna. Zo lang als nodig.” De premier spreekt van “aanhoudende Russische agressie” tegen Oekraïne, ook op burgerdoelen en de energie- en drinkwatervoorziening van het land.

De twee spraken volgens Zelenski verder over militaire steun, onder meer om het Oekraïense luchtruim te verdedigen. Daarnaast zou gesproken zijn over de afspraken die gemaakt zijn om ervoor te zorgen dat de export van graan uit Oekraïne voortgezet kan worden. Het land probeert er onder meer via de Verenigde Naties voor te zorgen dat de Oekraïense havens die daarvoor nodig zijn, gebruikt kunnen worden.