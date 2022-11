Gasopslag Bergermeer is volledig gevuld

De gasopslag Bergermeer in Noord-Holland is volgens het ministerie van Economische Zaken volledig gevuld. In Bergermeer wordt gas opgeslagen dat gebruikt wordt in met name de industrie.

“Het is goed nieuws dat gasopslag Bergermeer, als grootste vrij toegankelijke gasopslag van West-Europa, nu 100 procent gevuld is”, laat minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) weten. “Daarmee hebben we een buffer voor deze winter.”

Het was in eerste instantie de bedoeling om deze gasopslag bij Alkmaar voor de winter te vullen voor 68 procent. Later werd dat percentage opgehoogd. Er zijn meer gasopslagen: in Norg en Grijpskerk.

Na het begin van de Russische inval in Oekraïne is besloten om de gasopslagen te vullen om niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas.