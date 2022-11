Hof doet uitspraak in zaak over kofferbakmoord Oostvoorne

Het gerechtshof in Den Haag doet donderdag uitspraak in de zaak over de moord op Caroline van Toledo in 2005. In hoger beroep is vorige maand twintig jaar cel geëist tegen Leon van M. (45) uit Brielle. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde Van M. in 2019 tot vijftien jaar cel, na een eis van twintig jaar. Hij heeft iedere betrokkenheid altijd stellig ontkend.

De 35-jarige Caroline van Toledo werd op 3 september 2005 vermoord. De rechtbank verklaarde bewezen dat Van M. haar vanaf haar huis in Oostvoorne in haar eigen auto naar recreatiegebied Kruininger Gors heeft gereden. De vrouw lag vastgebonden in de kofferbak. M. zou de auto in brand hebben gestoken, waardoor Van Toledo levend verbrandde. “Het moet een afschuwelijke dood zijn geweest. Veel achtelozer kan niet met haar leven om zijn gegaan”, zei de aanklager in hoger beroep.

Van Toledo zou tijdens de bewuste nacht inbrekers, onder wie Van M., hebben overlopen, wat zij vervolgens met een gruwelijke dood zou hebben moeten bekopen. Ook haar woning was in brand gestoken.

Het bewijs in deze zaak, die bekendstaat als de kofferbakmoord, is voor een belangrijk deel gebaseerd op DNA-sporen van Van M. die zijn gevonden op een stuk stropdas waarmee de handen van het slachtoffer op haar rug waren gebonden. De waarde van dit bewijs wordt door de advocaten van Van M. betwist.