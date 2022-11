In hoger beroep 11 jaar cel aanslag gebouw Telegraaf

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de 29-jarige Bilal el H. donderdag in hoger beroep veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf, ruim vier jaar geleden. Tegen El H. was vorige maand twaalf jaar celstraf geëist.

Het hof noemde de aanslag net als de rechtbank in 2020 “een doelgerichte, bewuste en professioneel voorbereide aanslag op een krant die al jarenlang schrijft over de zware en georganiseerde criminaliteit” en “een aanval op de persvrijheid”. Van de rechtbank kreeg El H., kopstuk van een bende die zich toelegde op autodiefstallen, tien jaar celstraf.

Bij de aanslag op De Telegraaf in de nacht van 26 juni 2018 werd met een gestolen bestelauto tweemaal de pui van het kantoorgebouw aan de Basisweg in Amsterdam geramd. Daarna stak de bestuurder het voertuig in brand. Niemand raakte gewond. Wel was sprake van forse schade. Vijf dagen eerder was het gebouw van Panorama bestookt met een raketwerper.