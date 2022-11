Inspecties: minister moet direct ingrijpen in jeugdgevangenissen

Vier inspecties roepen minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) op direct in te grijpen in de jeugdgevangenissen. Zij vinden het onverantwoord om nu nog ‘nieuwe’ jongeren te plaatsen. Alleen als jongeren meteen een passende behandeling kunnen krijgen, mogen zij in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) worden geplaatst, vinden de vier inspecties.

Ook moet er voor jongeren een volwaardig dagprogramma zijn, minstens twee gekwalificeerde groepsleiders op een groep staan en geen interne wachtlijst meer zijn. Zolang dat niet is geregeld, moeten de deuren gesloten blijven. De kritische grens voor het goed uitvoeren van het jeugdstrafrecht is volgens de inspecties nu echt bereikt.

Al vijf jaar uiten de inspecties hun zorgen over de tekortkomingen in de kwaliteit van de veiligheid en de taakuitvoering in de jeugdgevangenissen. De JJI’s en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben volgens de inspecties “een onuitvoerbare opdracht”. Dit ligt niet aan de inzet van medewerkers, tekenen ze daarbij aan.

Hoewel de minister voor Rechtsbescherming een jaar geleden extra geld heeft vrijgemaakt om extra personeel aan te trekken, blijft er een tekort aan personeel en aan geschikte plaatsen. Jongeren kunnen door de interne wachtlijsten niet doorstromen naar een voor hen geschikte plek, omdat de afdelingen vol zitten. De meeste JJI’s konden deze zomer jongeren onvoldoende dagprogramma’s bieden, terwijl dat wettelijk is vereist. “Jongeren zaten daardoor langer dan wettelijk toegestaan op hun kamer”, zeggen de inspecties.

De veiligheid voor jongeren en het personeel is bovendien niet op orde. Medewerkers hebben niet genoeg tijd om de jongeren te leren kennen en hun stemming te peilen, constateren de inspecties. Er zijn diverse geweldsincidenten geweest.

In een JJI worden jongeren geplaatst (tot 23 jaar) die van een delict worden verdacht of daarvoor zijn veroordeeld. “Zij moeten in een veilige omgeving intensieve begeleiding krijgen via passende behandeling, scholing en opvoeding”, benadrukken de inspecties. “Doel is te voorkomen dat de jongeren weer in de fout gaan als ze later vrij zijn.”

De Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie van het Onderwijs en Nederlandse Arbeidsinspectie willen ook dat de minister het budget voor de JJI’s niet gaat verlagen, mocht de bezetting tijdelijk lager zijn. “De overvraagde inrichtingen hebben juist ruimte nodig om op adem te komen.”