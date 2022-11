Jetten gaat ervan uit dat prijsplafond voor 1 januari gaat lukken

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) denkt nog altijd dat het prijsplafond voor gas en elektriciteit op 1 januari kan ingaan. “Op dit moment is er geen aanleiding om eraan te twijfelen dat we dat gaan halen”, aldus de minister. Hij had daar vragen over gekregen van een groot deel van de Kamer.

Volgens Jetten zijn “alle inspanningen” van het Rijk, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de energiebedrijven erop gericht om het prijsplafond in het nieuwe jaar in te laten gaan. Daar zijn zorgen over omdat de regeling erg ingewikkeld is.

Jetten stelde in het debat dat de overheid en de gas- en stroomleveranciers al hebben aangetoond dat ze snel kunnen handelen. De regeling waarmee huishoudens in zowel november als december van dit jaar 190 euro steun krijgen, kwam ook binnen een paar dagen na de officiĆ«le bekendmaking voor vrijwel iedereen van de grond. Met diezelfde vaart wordt nu ook aan de invulling van het prijsplafond gewerkt. “Ik ga ervan uit dat we voor 1 januari gereed zijn.”