Kabinet schrapt ook verbruiksdrempel voor energiesteun mkb

Een dag nadat de energiecompensatie voor middelgrote en kleine bedrijven al was uitgebreid, laat het kabinet een andere voorwaarde voor de regeling vallen, namelijk de verbruiksdrempel. Daardoor kunnen ook bedrijven steun krijgen die minder gas of stroom verbruiken dan de drempels die het kabinet had bedacht, zegt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken).

Ze komt daarmee tegemoet aan de wensen van CDA-Kamerlid Henri Bontenbal en Chris Stoffer van de SGP. Zij wijzen erop dat sommige kleine mkb’ers ten opzichte van hun omzet veel verbruiken, maar doordat ze zo klein zijn geen aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming. Bontenbal vreest bovendien voor een “perverse prikkel”, waardoor ondernemers mogelijk de kachel nog even aanzetten om de drempel te halen.

Adriaansens was gevoelig voor de kritiek. Ze zegt dat “met een kleine ingreep een grote groep ondernemers gebaat” is. Door de drempels van 5000 kubieke meter gas of 50.000 kWh elektriciteit te schrappen, komen volgens het kabinet 62.000 ondernemers in aanmerking voor de steun in plaats van 41.000. De kosten voor het pakket stijgen met 500 miljoen naar 1,7 miljard euro.

Woensdag kondigde het kabinet al aan dat ondernemers in aanmerking komen voor steun als de energiekosten minstens 7 procent van hun omzet bedragen, in plaats van de eerder voorgestelde 12,5 procent. Ook kunnen meer bedrijven steun krijgen.