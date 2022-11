Kabinet steekt 100 miljoen in nieuw fonds voor wapens Oekraïne

Nederland steekt 100 miljoen euro in een nieuw internationaal fonds waaruit militaire aankopen voor Oekraïne zullen worden gefinancierd. Het is een initiatief van Groot-Brittannië, meldt minister Kajsa Ollongren (Defensie). Ook Denemarken en Noorwegen dragen bij aan het International Fund for Ukraine (IFU).

De regering in Kiev zal aangeven welke spullen ze nodig heeft en daarna zal geld uit het fonds worden gebruikt om direct bestellingen te plaatsen bij de industrie. De eerste contracten worden waarschijnlijk nog dit jaar getekend, waarna de eerste leveranties in de eerste helft van volgend jaar moeten volgen.

Het fonds biedt de deelnemers een aanvullende methode om Oekraïne te ondersteunen, zonder dat het ten koste gaat van de eigen gereedheid en inzetbaarheid, aldus Defensie. Eerder leverde het ministerie ook materieel uit eigen voorraden, maar dat loopt op zijn einde. Ollongren kondigde vrijdag ook al aan voor 75 miljoen euro bij de industrie te gaan bestellen voor Oekraïne.

Volgens de minister kan door het samenvoegen van het geld het budget maximaal worden benut. Samen materieel aanschaffen gaat volgens haar ook sneller. Verder worden door het IFU leveranties aan de strijdkrachten van Kiev voor de langere termijn gegarandeerd. Het betekent trouwens niet dat alle militaire aankopen van Nederland voor Oekraïne nu via het nieuwe fonds gaan. “We bekijken per situatie wat de mogelijkheden zijn en wat het meest efficiënt is”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

De oprichting van het fonds zit in een afrondende fase, liet de bewindsvrouw weten na overleg in het Schotse Edinburgh van ministers van landen die deelnemen aan de Joint Expeditionary Force (JEF). Daarin werken tien landen samen om de veiligheid van het noorden van Europa te verzekeren. Zij spraken verder onder meer over de beveiliging van onderzeese infrastructuur zoals pijpleidingen en internetkabels in de Baltische Zee en de Noordzee.