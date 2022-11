Kindertelefoon voert vaak gesprekken over stress

Kinderen en jongeren die naar De Kindertelefoon bellen en naar de supportlijn voor jongvolwassenen Alles Oké? doen dat vaak om te praten over stress. “We merken dat kinderen en jongvolwassenen veel druk ervaren in deze tijd. Vanuit school en studie, maar ook vanuit ouders”, zegt directeur Roline de Wilde van De Kindertelefoon en de Alles Oké? Supportlijn.

Kinderen vanaf 8 jaar zoeken al contact om te praten over stress, stelt de organisatie. De Kindertelefoon bekeek data van telefoontjes en chats van het afgelopen jaar. Ook werd middels een steekproef de inhoud geanalyseerd van honderd geanonimiseerde chats en 55 forumtopics uit 2021 en 2022.

De meeste kinderen die contact opnemen om te praten over stress zijn meisjes. Kinderen en jongeren zijn met name op zoek naar tips voor het omgaan met stress of die tegen te gaan. Uit de gesprekken komt naar voren dat kinderen en jongeren hun zorgen niet kwijt kunnen bij de mensen in hun eigen omgeving, aldus De Kindertelefoon.

Stress bij jongvolwassenen gaat volgens De Wilde vaak samen met mentale problemen. “Ze missen bijvoorbeeld examens door een depressie of zijn bang om het studiejaar niet te halen. Ook zien we dat jongvolwassenen zich veel zorgen maken over hun toekomst. Ze missen perspectief in een baan, studie of relatie.”