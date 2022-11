Koepel basisscholen: lerarentekort neemt nog verder toe

Het tekort aan leraren op basisscholen zal in de komende jaren verder stijgen. De PO-Raad, de koepel voor het basisonderwijs, verwacht dat de achterstanden in 2031 nog verder zijn toegenomen. “Dit is zeer zorgelijk, omdat dit de kwaliteit van het onderwijs schaadt”, stelt de organisatie in haar jaarlijkse overzicht.

Volgens officiĆ«le cijfers kwamen scholen eind vorig jaar 5474 voltijdbanen tekort. In 2031 zal dat zijn gestegen naar 7842 fte, een toename van ruim 43 procent. Maar volgens de PO-Raad is dat niet het volledige beeld. Scholen weten een tekort aan leraren soms anders op te lossen, bijvoorbeeld door uitzendkrachten in te huren, schoolleiders, intern begeleiders of onbevoegde mensen voor de klas te zetten, of door leerlingen naar huis te sturen. Als die ‘verborgen vacatures’ ook worden meegerekend, kwamen er vorig jaar al minstens 9100 leerkrachten tekort, ruim 9 procent van alle meesters en juffen, zegt de koepelorganisatie.

De tekorten zijn het grootst in het speciaal onderwijs, en dan met name in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. Daar loopt het lerarentekort soms op tot 16,6 procent.