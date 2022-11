Minder basisschoolleraren ziek thuis, maar nog steeds tekorten

Zo’n 7 procent van de basisschooldocenten zit op dit moment ziek thuis, meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op basis van een peiling. Van hen heeft 27 procent coronagerelateerde klachten. Hoewel deze cijfers een stuk lager zijn dan een jaar geleden, hebben scholen ook nu moeite om ervoor te zorgen dat alle klassen les kunnen krijgen.

Vorig jaar rond dezelfde tijd zat 14 procent van de leerkrachten ziek thuis en had 68 procent van die mensen klachten die wezen op een coronabesmetting. De peiling werd ingevuld door 573 schooldirecteuren van basisscholen.

Op een derde van de scholen staan momenteel vacatures open. In de praktijk betekent dit volgens een woordvoerster van de AVS dat klassen vaak zonder docent zitten. Die gaten worden gevuld door bijvoorbeeld onderwijsassistenten een dag voor de klas te zetten. Een docent is dan beschikbaar voor ruggespraak, maar feit blijft wel dat soms mensen zonder lesbevoegdheid moeten worden ingezet om te zorgen dat er iets van onderwijs geboden kan worden. “Dat betekent dus dat je niet altijd de kwaliteit kan bieden die het onderwijs wel nodig heeft”, aldus de woordvoerster.

Omdat in het basisonderwijs veel docenten parttime werken, betekent een gat van 1 fte vaak meerdere vacatures. Schooldirecteuren zeggen dat “alle tijd en energie” in het opvangen van tekorten gaat zitten.

“Het goede nieuws” is volgens de woordvoerster dat de invloed van corona op de uitval in het basisonderwijs minder groot is dan vorig jaar en dat die cijfers lijken te bevestigen dat de najaarsgolf voorbij is. Bovendien geeft 90 procent van de schoolleiders aan vertrouwen te hebben in de eigen aanpak voor het voorkomen van een besmettingsgolf. Schoolleiders vinden het fijn dat ze meer zelf de regie kunnen houden over eventuele maatregelen, in plaats van dat deze centraal door de overheid worden opgelegd.