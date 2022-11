Nog altijd minder auto’s en bussen op de weg dan voor corona

Nederlandse personenauto’s, bestelbusjes, vrachtwagens en bussen maken gezamenlijk nog altijd minder kilometers dan voor corona. Afgelopen jaar legden voertuigen met een Nederlands kenteken gezamenlijk bijna 134 miljard kilometer af. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was dat 5 procent meer dan in 2020, maar nog altijd 11 procent minder dan in 2019.

Automobilisten namen het grootste deel van de kilometers voor hun rekening. Vorig jaar ging het om 105 miljard kilometer, zowel op Nederlandse als op buitenlandse wegen. Dat zijn een stuk minder kilometers dan voor de coronapandemie. In 2019 legden automobilisten namelijk gezamenlijk nog zo’n 121 miljard kilometer af.

Bestelbusjes reden vorig jaar juist meer dan in 2019. Hiermee worden onder meer pakketjes bezorgd. Vrachtwagens legden ongeveer evenveel kilometers af, vergeleken met 2019.

Bussen zoals lijndiensten en touringcars reden vorig jaar in totaal 497 miljoen kilometer. Dat is flink minder dan in het laatste jaar voor corona, toen bussen in totaal nog 661 miljoen kilometer reden. De afname van bijna 25 procent komt volgens het statistiekbureau vooral doordat touringcars nog altijd minder vaak de weg op gaan.