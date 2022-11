Oncoloog voor de rechter na klachten 12 patiënten

Een internist-oncoloog van het Radboudumc in Nijmegen staat donderdag voor de tuchtrechter nadat elf nabestaanden en één patiënt klachten hebben ingediend. De arts werd in augustus 2019 door het ziekenhuis op non-actief gesteld omdat ze bij de behandeling van 45 kankerpatiënten ernstige fouten gemaakt zou hebben.

Uiteindelijk dienden achttien patiënten of nabestaanden van hen een claim in tegen het ziekenhuis. In totaal is rond de 1 miljoen euro aan letselschade uitgekeerd, zegt advocaat Bram Jansen. Hij staat de twaalf klagers bij die naar het tuchtcollege voor de gezondheidszorg zijn gestapt. Volgens de advocaat maakte de arts “fouten met ernstige gevolgen”.

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd aangedrongen op stappen maar de vrouw mag nog gewoon aan het werk. De klagers willen met de rechtszaak voorkomen dat de vrouw opnieuw de fout in gaat. Ook zou haar registratie niet op orde zijn waardoor ze onbevoegd gehandeld heeft.

De oncoloog stapte zelf eind 2019 naar de rechter toen het ziekenhuis haar wilde ontslaan. De rechtbank in Nijmegen verbood dat ontslag omdat het ziekenhuis verwijtbaar handelen toen onvoldoende had aangetoond. Volgens haar advocaat zal ze zich tegen de twaalf beschuldigingen verweren. Het tuchtcollege in Zwolle trekt twee dagen uit voor de zaak. De uitspraak wordt verwacht op 13 januari.