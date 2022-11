Bij een portiekflat in Rotterdam is woensdag rond 23.20 uur een ontploffing geweest. Volgens de politie zijn meerdere brievenbussen bij het gebouw in de Rotterdamse wijk Feijenoord beschadigd, maar is niemand gewond geraakt. Kort na het incident is een verdachte aangehouden.

De politie heef een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.