Schouten wil werken aan pensioeneisen GroenLinks en PvdA

Pensioenminister Carola Schouten “staat open” voor de aanpassingen die oppositiepartijen PvdA en GroenLinks voorstellen aan de pensioenwet. De doelen van die voorstellen onderschrijft de bewindsvrouw, alleen over de invulling wordt nog gesproken. Steun van de linkse partijen is belangrijk, omdat Schouten de wet die het nieuwe pensioenstelsel mogelijk maakt anders waarschijnlijk niet door de Eerste Kamer kan loodsen.

Donderdag sprak de Tweede Kamer opnieuw urenlang over de ingrijpende en technisch ingewikkelde wet. Bij de oppositie leven grote zorgen over de overstap naar het nieuwe stelsel. Zij vinden dat het nieuwe, flexibelere, systeem te veel risico’s kent. Ook verwachten ze dat de 1500 miljard euro aan pensioengeld niet eerlijk wordt herverdeeld en vrezen de critici de mogelijke uitvoeringsproblemen en de consequenties voor het nabestaandenpensioen.

Voor de PvdA en GroenLinks, die wel het pensioenakkoord steunden waaruit het nieuwe stelsel komt, is vooral belangrijk dat meer mensen pensioen gaan opbouwen. Zij willen een halvering van het aantal werkenden dat geen pensioen opbouwt (de zogenoemde witte vlek). Daarnaast willen ze de toetredingsleeftijd verlagen, waardoor werknemers niet uiterlijk op hun 21e, maar op hun 18e beginnen met pensioenopbouw. Tot slot wil de linkse tandem af van de wachttijd in de uitzendsector, waardoor uitzendkrachten direct beginnen met het opbouwen van pensioen.

Eerder deden werkgevers en werknemers al toezeggingen op dit gebied. Schouten geeft eigenlijk de voorkeur aan die invulling, maar liet doorschemeren te kunnen leven met de aanpassingen op de wet van GroenLinks en PvdA. Zonder die voorstellen is de wet incompleet, benadrukte GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug tijdens het debat.

Schouten is ook bereid het beleggen met geleend geld te beperken. Dat zei ze op kritische vragen van Kamerlid Pieter Omtzigt hierover. In het nieuwe stelsel kunnen fondsen voor jongeren met geleend geld (dat in feite van oudere deelnemers is) beleggen. Dat kan mogelijk zelfs met zestien keer de eigen inleg. Schouten zei toe dit te willen beperken tot anderhalf keer de eigen inleg.