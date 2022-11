Schuur in Putten met 30.000 kippen in brand

Aan de Leembruggerweg in Putten (Gelderland) staat een kippenschuur in brand, meldt de brandweer. Er zaten 30.000 kippen in. De dieren zijn volgens de brandweer niet meer te redden. De brandweer gaf even na 09.00 uur het sein brand meester.

De brandweer bestrijdt de brand met twee blusvoertuigen en waterwagens. De schuur heeft een afmeting van 80 bij 25 meter, aldus de brandweer.

De brandweer is bezig met nablussen en zegt via Twitter dat het nog even kan duren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer waarschuwt dat de brand rook- en stankoverlast kan geven en raadt bewoners in de omgeving die overlast ervaren aan ramen, deuren en ventilatie te sluiten.