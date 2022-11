Sportminister Helder namens Nederland naar WK in Qatar

Minister Conny Helder (Sport) gaat namens de Nederlandse regering naar de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Qatar op het WK voetbal in dat land. Het kabinet heeft daar een besluit over genomen, melden ingewijden. Als Nederland verder komt in het toernooi, is het nog altijd een optie dat koning Willem-Alexander naar Qatar reist.

Het was al bekend dat er een lid van de regering naar het WK zou reizen, maar namen werden nog niet genoemd. Gezien haar rol als minister voor Sport lag het wel voor de hand dat Helder die kant op zou gaan. Het besluit om een afvaardiging te sturen is omstreden, omdat er veel kritiek is op de mensenrechtensituatie in Qatar.

Voor Oranje is de wedstrijd tegen Qatar op 29 november de derde en laatste in de groepsfase. Er is nog geen besluit genomen over de regeringsafvaardiging als het Nederlands Elftal een ronde verder komt. Daarom is het nog altijd denkbaar dat de koning zal afreizen. Het is evenmin uitgesloten dat minister-president Mark Rutte naar het toernooi gaat.

Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie wilden eigenlijk dat er helemaal niemand namens de Nederlandse regering naar Qatar zou afreizen. Als er dan toch iemand zou gaan, stelden ze voor dat minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken het land zou bezoeken. Hij zou dan samen met de mensenrechtenambassadeur de mensenrechtensituatie aan de kaak kunnen stellen en kunnen praten over de omgang met arbeidsmigranten in het land. De motie van de coalitiepartijen kreeg in de Kamer alleen steun van JA21 en werd dus ruimschoots verworpen.