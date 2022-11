UvA: in wereld zonder armoede stijgt uitstoot 26 procent extra

De uitstoot van broeikasgassen zou nog 26 procent extra groeien als iedereen ter wereld zou ontsnappen aan armoede. Het water- en landgebruik en de verontreiniging door voedingsstoffen zouden bovendien toenemen met 2 tot 5 procent, schrijven onderzoekers donderdag in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Sustainability.

De studie is geleid door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze keken naar het jaar 2018. Voor dat jaar is berekend hoeveel extra druk op de planeet zou ontstaan als iedereen “eerlijke toegang” zou hebben tot “de minimumvereisten voor een menswaardig bestaan”. De middelen en hulpbronnen zouden beter verdeeld moeten worden zodat iedereen kan ontsnappen aan armoede, aldus de onderzoekers.

Hoofdauteur Crelis Rammelt noemt vooral de stijging in broeikasgassen “enorm”. “We vonden tegelijkertijd dat de extra druk gelijk is aan de belasting van de aarde die de rijkste 1 tot 4 procent van de mensen in 2018 veroorzaakte”, vult hij aan. De rijken moeten grote veranderingen ondergaan om maatschappelijke en milieudoelstellingen te bereiken, zegt hij. Volgens de onderzoekers zijn “grote herverdelingen en fundamentele verschuivingen in de samenleving” nodig.

De Verenigde Naties willen extreme armoede in 2030 beƫindigd hebben. In de Sustainable Development Goals gaat het bij extreme armoede om mensen die nu met minder dan 1,25 dollar per dag moeten rondkomen. In het algemeen moet de armoede in 2030 minstens met de helft verminderd zijn.