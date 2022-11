15 jaar cel en tbs met dwang voor Friese ‘Tindermoord’

De rechtbank heeft Thomas R. uit Leek veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van de Amerikaanse studente Mieke Oort (21) in Leeuwarden. De zaak staat bekend als de ‘Tindermoord’.

R. (27) bracht de jonge vrouw op 6 maart in haar studentenwoning aan de Tweebaksmarkt in het centrum van Leeuwarden met een mes om het leven. De twee hadden elkaar in het najaar van 2021 leren kennen via de datingapp Tinder. Na een aantal weken liep het contact minder goed. Oort kreeg een relatie met een andere man.

R. zag de vrouw op de vroege ochtend van zondag 6 maart dansen met deze man op een huisfeest in de studentenwoning van Oort. Hij ging met zijn auto terug naar zijn woonplaats Leek om daarna weer naar Leeuwarden te gaan met een groot keukenmes, een hamer en twee molotovcocktails. Nadat R. een benzinebom tegen de woning had gegooid ging hij naar binnen en stak Oort meerdere keren. Oorts vriend werd ook gestoken en raakte zwaargewond. R. heeft de handelingen bekend.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van twintig jaar en tbs met dwangverpleging geƫist. Net als de aanklager vindt de rechtbank in Leeuwarden dat R. van plan was om Oort te doden en daarbij doelmatig heeft gehandeld. Het neersteken van haar vriend is volgens de rechtbank een poging tot doodslag, het OM gaat uit van poging tot moord. R. zou bij zijn plan gefocust zijn geweest op Oort, aldus de rechter.

Volgens psychisch deskundigen kampt R. met een autismespectrum- en persoonlijkheidsstoornis. De rechter acht de man verminderd toerekeningsvatbaar.