Activisten proberen zich vast te lijmen aan De Schreeuw van Munch

Klimaatactivisten hebben zich vrijdag in Oslo geprobeerd vast te lijmen aan het beroemde werk De Schreeuw van Edvard Munch. Dat gebeurde in het Nationaal Museum in de Noorse hoofdstad, meldt omroep NRK. De Noorse politie laat weten dat drie mensen zijn aangehouden. Het zou ze niet zijn gelukt zichzelf vast te lijmen aan het schilderij. Wel zou er wat lijm op de beschermende glasplaat zijn gekomen.

Volgens NRK droegen de activisten shirts met daarop leuzen die oproepen te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Elders in Europa vonden de afgelopen tijd soortgelijke lijmacties plaats bij beroemde kunstwerken. In Nederland gebeurde dat bij het Meisje met de parel van Vermeer in het Mauritshuis. In Londen en Rome werd soep gegooid op een Van Gogh. De werken zelf raakten niet of nauwelijks beschadigd, omdat ze achter glas zitten.