Auto vliegt in brand na politie-achtervolging in Breda

Na een achtervolging op hoge snelheid door de politie die enkele minuten duurde, is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 02.00 uur een auto in de Rithsestraat in Breda gecrasht en in brand gevlogen. De politie wilde de bestuurder aanhouden omdat het om een verdacht voertuig ging dat mogelijk drugs vervoerde, aldus een woordvoerder. De bestuurder negeerde echter een stopteken.

De brandweer werd ingeschakeld om de brandende auto te blussen. De bestuurder weigerde een alcoholtest, maar had rugletsel en is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het autowrak is afgevoerd voor nader onderzoek. Tijdens de achtervolging stopte de auto van de verdachte even om een bijrijder uit te laten stappen. De bijrijder werd wel staande gehouden, maar is volgens de politie geen verdachte.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en het is nog onbekend of er drugs aanwezig waren in de auto.