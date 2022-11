Bisschoppen op bezoek bij paus Franciscus

De Nederlandse bisschoppen gaan vrijdagochtend op bezoek bij paus Franciscus. Zij praten met hem over allerlei geloofszaken en over de toestand van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. In een rapport constateerden de kerkbestuurders onlangs dat de kennis van het geloof in Nederland nog maar zeer gering of helemaal afwezig is. Een christelijke manier van leven verdwijnt volgens hen uit de samenleving.

De bisschoppen zijn al sinds maandag in Rome. Ze ontmoeten daar tal van katholieke bestuurders van Vaticaanstad en gaan voor in verschillende missen, onder andere in de Friezenkerk, de kerk die de Nederlandse kerkprovincie in Rome vertegenwoordigt.

De bisschoppen brengen hun ad-liminabezoek aan Rome. Bisschoppen van elke kerkprovincie ter wereld moeten elke vijf jaar de graven van de apostelen Petrus en Paulus in Rome bezoeken, het officiƫle doel van het bezoek. Voor de Nederlandse bisschoppen was het door allerlei oorzaken al negen jaar geleden dat ze voor het laatst naar de graven gingen en de paus ontmoetten. Het bezoek duurt tot en met zondag. Bisschop Jan Liesen van Breda doet om gezondheidsredenen niet mee aan de reis.