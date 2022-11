Brabant en Limburg openen het carnavalsseizoen

Het carnavalsseizoen wordt vrijdag in Brabant en Limburg traditiegetrouw afgetrapt op de 11e van de 11e. In het zuiden van het land wordt op verschillende plaatsen om 11.11 uur het startsein gegeven en feest gevierd.

In Limburg is de provinciale aftrap in Roermond. Alle 15.500 kaartjes voor het evenement op het Stationsplein zijn uitverkocht. Het feest vond jarenlang in Maastricht plaats, maar was daar uit zijn jasje gegroeid. Brabant kent anders dan Limburg geen centrale aftrap, daar wordt de 11e van de 11e lokaal ingevuld volgens eigen tradities en gebruiken. Het feest levert jaarlijks grote mensenmenigten op in steden als Den Bosch, Breda en Eindhoven.

Vorig jaar waren er vanwege het coronavirus beperkingen rond de opening van het carnavalsseizoen. In Limburg werden grote evenementen geschrapt. In Brabant, waar veel plaatselijke feesten in afgesloten ruimtes plaatsvinden, was een QR-code nodig om binnen te komen.