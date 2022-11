CDA in Brabant wil duidelijkheid over stikstofmaatregelen

Het CDA in de Brabantse Staten wil uiterlijk 16 december duidelijkheid over de mogelijkheden die agrariƫrs hebben om stikstofmaatregelen te nemen. Afhankelijk van de antwoorden van Gedeputeerde Staten bepaalt coalitiepartij CDA of het nog steeds de deadline voor schonere stallen van 1 januari 2024 accepteert.

CDA-fractievoorzitter Kees de Heer zei vrijdag tijdens de Statenvergadering in Den Bosch grote twijfels te hebben of de deadline wel haalbaar is. Toch wilde hij hieraan voorlopig nog niet tornen, ook al liet zijn partij eerder weten de deadline voor schonere stallen onhoudbaar te vinden.

Het CDA liet tijdens de Statenvergadering vrijdag echter weten moties van andere partijen voor verder uitstel van de deadline vooralsnog niet te steunen, waardoor deze moties geen meerderheid zullen halen. “Het pad is moeilijk begaanbaar”, zei fractievoorzitter De Heer. “Wij geloven in innovatie. Maar we willen eerst alle feiten op een rij zetten.”

Onlangs zette de Raad van State een streep door de vergunningen voor enkele stalrenovaties bij houders van jongvee. De provincie besloot daarop boeren de kans te geven ‘pro forma’ aanvragen voor innovaties te doen, die op een later moment kunnen worden uitgewerkt. Bij het CDA bestaan twijfels of dat allemaal nog gaat lukken voor 1 januari 2024. Daarover stelde het CDA vragen aan Gedeputeerde Staten.

Het CDA heeft enkele jaren geleden nog een coalitie ten val gebracht door ruzie over de stallendeadline. De huidige coalitie houdt vast aan de einddatum van 1 januari 2024. Ook coalitiepartij VVD wil voor 16 december weten hoe boeren nog een vergunning kunnen aanvragen voor schonere stallen.