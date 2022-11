ChristenUnie wil blokkade TikTok, kabinet wacht onderzoek af

De ChristenUnie wil dat de filmpjesapp TikTok uit Nederland wordt geweerd omdat gegevens van de vaak jonge gebruikers niet veilig zouden zijn bij dit platform met een Chinees moederbedrijf. Dat bevestigt de partij na berichtgeving van RTL Nieuws. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) deelt die vrees, maar wil een eerder aangekondigd onderzoek naar het sociale medium afwachten. Ze benadrukt dat ook Chinese bedrijven hier zaken moeten kunnen doen als ze zich aan de regels houden.

De Tweede Kamer heeft grote zorgen over het privacybeleid van TikTok, dat onlangs is aangescherpt. Vorige week stuurden Kamerleden van een tiental partijen – waaronder alle coalitiepartners – een brief aan minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Van Huffelen waarin ze hun zorgen uitten. Zij vrezen dat persoonsgegevens terecht kunnen komen bij de Chinese overheid, iets wat TikTok zelf ontkent. De ChristenUnie gaat nu een stap verder en ziet het als “de beste oplossing” als TikTok wordt geweerd uit Nederland.

De ChristenUnie wil afwachten waar de staatssecretaris mee komt en staat open voor verschillende oplossingen, ook als die minder ver gaan. Een woordvoerder ziet het bijvoorbeeld als een optie dat de Autoriteit Persoonsgegevens TikTok inperkt om persoonsgegevens te verwerken. “Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen zorgen dat het niet meer in appstores kan worden aangeboden.”

Van Huffelen noemt de signalen over TikTok “zorgelijk”, maar wil eerst het onderzoek hierover afwachten. “Heel veel jonge kinderen raken snel verslaafd aan zo’n sociaal medium, spenderen er uren en er zijn zorgen wat er met hun gegevens gebeurt.”

De bewindsvrouw vindt wel dat TikTok de kans moet krijgen aanpassingen te doen als inderdaad blijkt dat de gegevens van gebruikers niet veilig zijn. Dat het bedrijf uit China komt is voor haar niet reden genoeg om het de toegang te ontzeggen. “In eerste instantie geldt hier in Nederland dat mensen hier vrij kunnen handelen, maar wel onder de regels die wij daarvoor stellen.” Volgens Van Huffelen kan TikTok al beter worden gecontroleerd sinds het hoofdkantoor is verhuisd naar Ierland.