Deskundige: Kamer kan ook na vertrek ambtelijke top functioneren

Bert van den Braak, hoogleraar parlementair stelsel, vermoedt dat de Tweede Kamer ook na het vertrek van de voltallige ambtelijke top kan blijven functioneren. “Maar met zekerheid kan ik dat natuurlijk ook niet zeggen, het is niet eerder voorgekomen dat de hele ambtelijke top van de Tweede Kamer weggaat.”

De ambtelijke top van de Tweede Kamer, onder wie de griffier, stapte vrijdag op. De ambtenaren vinden dat de politiek zich te veel bemoeit met het onderzoek naar voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib, terwijl eigenlijk de veiligheid van de ambtenaren die voor de Kamer werken centraal zou moeten staan.

“Het is al eerder voorgekomen dat een plaatsvervangend griffier het werk van de griffier moest overnemen, en ik kan me voorstellen dat dit nu ook gebeurt”, aldus Van den Braak. De parlementair historicus denkt dat ook de taken van de andere topambtenaren die zijn vertrokken, kunnen worden opgepakt door vervangers. “Dat vervangen zal toch wel vaker gebeuren, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte.”

Zelf zei Bergkamp vrijdagavond in een verklaring dat ze over de zaak heeft gesproken met de afdelingshoofden van de Kamerorganisatie. Ze moet naar eigen zeggen “scherven lijmen en kijken hoe we zo snel mogelijk weer een gezonde organisatie kunnen krijgen”. Bergkamp zei verder dat ze wil kijken hoe ze in de toekomst ambtenaren beter kan beschermen tegen het “enorm harde politieke en mediaklimaat dat is ontstaan”. Ze zei het ook belangrijk te vinden om te onderkennen dat de sociale onveiligheid voor de medewerkers al jaren een probleem is in het parlement.