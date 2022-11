Het zuiden is in de ban van carnaval

Talloze mensen hebben vrijdag een vrije dag genomen om mee te doen aan de uitbundige viering van de 11e van de 11e, de aftrap van het carnavalsseizoen in het zuiden van Nederland. Het stationsplein in Roermond is volgestroomd met bont uitgedoste en geschminkte feestgangers, die vanaf 11.11 uur de hele dag gaan genieten van een keur aan Limburgse ‘vastelaoves’-artiesten. Roermond is daarmee het epicentrum voor het Limburgse carnaval, goed voor de toestroom van 15.500 betalende gasten.

In Brabant zoeken mensen vooral de kroegen en pleinen in eigen dorp of stad op. Daar is geen provinciebrede aftrap van het seizoen.

Zo is op de Parade in de tot Oeteldonk omgedoopte Brabantse hoofdstad Den Bosch een deinende massa rood-wit-gele carnavalisten te zien, die na het luiden van de klokken van de Sint-Jan en het zingen van het volkslied om 11.11 uur het glas hieven om vervolgens het carnaval in te hossen. In Kielegat (Breda) is de Grote Markt vanaf 16.11 uur de plek waar het te doen is, en waar een uur later de nieuwe prins ten tonele wordt gevoerd, gevolgd door een kroegentocht door de stad.

In Kruikenstad Tilburg kleurt de Heuvel vrijdagmiddag groen-oranje, maar ook daar begint het pas om 16.11 uur. Om 19.00 uur wordt de nieuwe prins er bekendgemaakt. Ook andere Brabantse steden zijn vrijdag in de ban van het carnaval.

De feestvreugde is in beide provincies groot, na twee jaar beperkingen als gevolg van corona. Eindelijk kan alles weer vrijuit, is het sentiment. In Limburg was er twee jaar lang geen provinciale aftrap, in een stad als Den Bosch waren er allerlei beperkingen aan de feestgangers opgelegd, zoals een geldige QR-code. Vorig jaar kwamen er desondanks 25.000 mensen op het feest af, dat zullen er nu veel meer worden, is de verwachting. Temeer omdat Den Bosch ook trekpleister is voor veel noorderlingen die vrijdag de rivier oversteken om mee te feesten.

Waar Roermond de plek is waar uit heel Limburg mensen heen gaan om met elkaar te ‘sjoenkele’, stromen ook in Maastricht de ‘caf├ękes’ vol met bont uitgedoste feestgangers, die met elkaar het glas heffen en er een lange dag van maken. Om 11.11 uur stond het Onze Lieve Vrouweplein in de Limburgse hoofdstad vol feestgangers. En ook elders in Limburg worden feestjes gehouden.