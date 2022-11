Kabinet: met 110 miljoen euro extra Oekraïne door winter helpen

Het kabinet trekt 110 miljoen euro extra uit om Oekraïne door de winter te helpen, schrijft minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder maakte het kabinet hier al 70 miljoen euro voor vrij, maar door aanhoudende Russische aanvallen op nutsbedrijven is meer geld nodig.

Er is vooral een grote noodzaak om huizen te repareren en de voorziening van elektriciteit weer op gang te krijgen, schrijft Schreinemacher. Oekraïne heeft volgens de minister om meer hulp gevraagd. Het is volgens haar een kwestie van weken voordat het geld in Oekraïne terechtkomt. Eerder zei ze al dat er “geen tijd te verliezen” is als het gaat om dit soort hulp voor het land.

In totaal heeft Nederland al ruim 1,5 miljard euro uitgetrokken om Oekraïne bij te staan tijdens de invasie door Rusland, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vorige maand berekende de Wereldbank dat Oekraïne uiteindelijk minstens 349 miljard euro nodig zal hebben voor wederopbouw. Voor een groot deel gaat het om geld dat pas nodig is op de langere termijn, als er vrede is.