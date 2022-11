Man veroordeeld tot taakstraf om geweld bij huis stikstofminister

Een 39-jarige man uit Lochem is door de politierechter veroordeeld voor het plegen van openlijk geweld tegen een politieauto rond de ongeregeldheden bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal in juni dit jaar. Hij trapte een ruit van de auto in. Ook verzette hij zich met geweld tegen politieagenten. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van een maand en een werkstraf van 120 uur.

Eind juni dit jaar ging de man met een grote groep mensen met tractoren naar de woning van de stikstofminister. De politierechter vindt dat de man verantwoordelijk is voor wat de groep daar heeft gedaan. Volgens de rechter heeft de man de wettelijke grenzen fors overschreden. Het gedrag van de verdachte noemt de rechter onacceptabel. Een huisbezoek aan de minister is intimiderend, juist omdat de thuissituatie een plek is waar je niet in functie bent en waar je met je gezin veilig moet kunnen zijn, aldus de rechter. Met het intrappen van de ruit van de politieauto is de man volgens de rechter verder gegaan dan andere personen die ook geweld pleegden tegen de politieauto.