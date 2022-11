Ollongren: terugtrekking uit Cherson belangrijke nieuwe fase

De terugtrekking van de Russische troepen uit de Zuid-Oekraïense stad Cherson is “een belangrijke nieuwe fase” in de oorlog, vindt defensieminister Kajsa Ollongren. Ze wijst erop dat de grote provinciehoofdstad destijds een belangrijke plek voor de Russen was om te veroveren. “Het is een belangrijke stap nu ook vlak voor de winter.”

Volgens Ollongren toont dit moment aan dat de “verhoudingen nu heel anders zijn dan in het begin van de oorlog”. “Rusland haalt zijn doelstellingen niet, integendeel. Sinds het offensief is begonnen, zie je dat Oekraïne dankzij een goede strategie en dankzij de wapens en de trainingen die zij van ons en andere landen krijgen, in staat is militair weerstand te bieden én ook echt gebied te terug te veroveren”

De minister wijst erop dat de Russische militaire strategie niet werkt en dat er grote problemen zijn met de chaotische mobilisatie. Volgens Ollongren is de terugtrekking uit Cherson ook een belangrijk moment omdat “Oekraïne hiermee heeft laten zien: we vechten door voor onze vrijheid. En dat is zeker een stap dichterbij gekomen.”

Toch zal het volgens haar een moeilijke winter worden voor Oekraïne. “De infrastructuur is zwaar geraakt. En ook moet hard gewerkt worden om de watervoorziening en elektriciteit in voldoende mate aan de gang te hebben.” Maar het moreel is volgens haar “heel hoog” in Oekraïne en ze “zijn echt gesterkt door de vooruitgang die ze hebben geboekt” denkt de minister.