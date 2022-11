Ook klantenservice NS kampt met problemen door personeelstekort

De klantenservice van NS kan klachten of compensatieaanvragen niet op tijd afhandelen vanwege het personeelstekort. Ook komen er, mede vanwege stakingen in Nederland en buitenland, veel meer klachten en aanvragen bij NS binnen dan gebruikelijk, zo valt te lezen in een antwoordmail van de klantenservice.

“Die combinatie zorgt ervoor dat we uw klachten en compensatieverzoeken niet binnen de vooraf beloofde periode kunnen afhandelen.” De NS meldt daarbij wel dat de achterstand inmiddels wordt ingelopen. “Wij hebben ondertussen meer medewerkers kunnen werven en inwerken, dus zijn de werkachterstand aan het inlopen.”

Een woordvoerder van NS laat weten dat de claims over de stakingen momenteel grotendeels zijn afgehandeld. Verzoeken die nog geen antwoord hebben gekregen, gaan met name over internationale reizen. “Deze zijn complexer om af te handelen. Met een slag om de arm verwachten we dat we deze claims binnen acht weken kunnen afhandelen.” Om hoeveel verzoeken het gaat, is niet duidelijk.

Bij de NS zijn de laatste tijd problemen door een tekort aan personeel. Zo rijdt het bedrijf met minder en kortere treinen en zitten reizigers daardoor vaak in volle treinen. Onlangs kondigde NS aan kantoorpersoneel te willen inzetten als assistent-conducteurs. En in de avonduren wil het bedrijf particuliere beveiligers inhuren om het werk van conducteurs te verlichten. Met deze maatregelen hoopt de NS meer treinuitval te voorkomen.