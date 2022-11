Rutte grapt over regeringsafvaardiging naar omstreden WK in Qatar

Premier Mark Rutte probeerde vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie vragen over de kabinetsafvaardiging naar het WK voetbal in Qatar, omstreden wegens de mensenrechtensituatie in dat land, aanvankelijk af te doen met een grapje. Hij zei dat bondscoach Louis van Gaal “na intensief overleg” met hem de opstelling heeft bepaald, en dat ook de politieke afvaardiging daar onderdeel van is.

Het kabinet heeft tot dusver alleen bepaald dat sportminister Conny Helder naar de groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen het gastland gaat. Haar aanwezigheid in Qatar ligt gevoelig in de Tweede Kamer, die vorig jaar een breed gedragen oproep deed het toernooi links te laten liggen. Maar daarvoor vindt het kabinet het te belangrijk om goede betrekkingen te houden met het Golfstaatje, dat bijvoorbeeld een belangrijke leverancier is van gas.

Rutte antwoordde uiteindelijk dat de keuze voor Helder een logische is, gezien haar portefeuille. “Het is heel gebruikelijk dat in deze fase de minister van Sport dat doet”. Hij acht haar ook prima in staat om het gesprek aan te gaan met de machthebbers in Qatar over zaken als mensenrechten en de uitbuiting van arbeidsmigranten.

Hoewel Rutte voorspelt dat Oranje wereldkampioen wordt en dus ook de knock-outfase gaat spelen, is nog niet besloten of er ook dan een afvaardiging namens de regering afreist, en zo ja wie dan. Hij wilde ook niet zeggen of het denkbaar is dat hijzelf of koning Willem-Alexander dan naar Qatar gaat. “Wie dan gaat, gaan we dan bekijken.”