Rutte: we hebben ons in slaap laten sukkelen met asiel

Het kabinet heeft zich de laatste jaren “in slaap laten sukkelen” bij het verminderen van het aantal mensen dat naar Nederland komt om asiel aan te vragen. Dat zei minister-president Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Dinsdag werden de coalitiepartijen het eens over een plan om de opvang van asielzoekers over het land te verspreiden. Voor Ruttes VVD was het belangrijkste pijnpunt dat gemeenten daarbij verplicht worden om een deel van de asielzoekers op te vangen. Hij moest de Tweede Kamerfractie ervan komen overtuigen dat hij werk gaat maken van de beperking van de asielinstroom, al heeft hij voor zover bekend geen concrete toezeggingen gedaan.

Rutte zei zelf te vinden dat het aantal asielzoekers omlaag zal moeten, maar dat is nu nog geen standpunt van het hele kabinet. De premier heeft naar eigen zeggen “een lijstje” met mogelijke maatregelen in zijn hoofd, maar wijdde ook daar niet over uit. “Het is wel ingewikkeld”, erkende hij.

Volgens Rutte was het kabinet de laatste jaren ingedut omdat er vanwege de coronacrisis tijdelijk minder asielzoekers naar Nederland kwamen dan in voorgaande jaren. Welke opties voor het kabinet op tafel liggen om de toestroom te verminderen, wilde hij niet zeggen. “U ziet het zodra het klaar is.” Wel sloot hij uit dat de grenzen helemaal dicht gaan voor asielzoekers.