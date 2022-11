Stroomstoring in Hilversum en omstreken

Hilversum en omliggende plaatsen zijn vrijdagmiddag rond 15.30 uur getroffen door een elektriciteitsstoring. Er kwamen meldingen vanaf het Mediapark in Hilversum, waar onder meer de NOS en RTL zitten, van radiozender KINK in Hilversum, vanuit het Singer Museum in Laren en van radiozender 100%NL uit Naarden.

Ook ziekenhuis Tergooi in Blaricum bevestigde last te hebben gehad van een stroomstoring. Een treinreiziger meldt op Twitter niet te kunnen uitchecken door de stroomstoring. En de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek krijgt meldingen binnen van mensen die vast zitten in liften.

Een aantal bedrijven, waaronder de NOS, heeft de beschikking over noodstroom.

Netbeheerder Liander verwijst naar de landelijke netbeheerder TenneT. Daar zou storing zijn in het hoogspanningsnet. TenneT was nog niet bereikbaar voor commentaar.