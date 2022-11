Zanger Pierre Kartner (Vader Abraham) overleden

Pierre Kartner, beter bekend als Vader Abraham, is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie bevestigd na berichtgeving van BN DeStem. Kartner is dinsdagochtend overleden en vrijdagochtend begraven in Breda. Over de doodsoorzaak doet de familie geen uitspraken.

De zanger werd op 11 april 1935 in het Gelderse Elst geboren. Op 8-jarige leeftijd won hij een zangwedstrijd van de AVRO met het nummer Ik wou dat ik een krekel was. Ondanks Kartners artistieke kwaliteiten stuurde zijn vader hem naar de banketbakkersschool. Daarna ging hij in militaire dienst. In deze periode vormde hij met twee dienstmakkers een muziektrio genaamd de Lettersets.

In 1967 ging Kartner verder als muziekproducer en ontdekte hij Corry en de Rekels. In 1970 hadden Corry en de Rekels een grote hit met het nummer Huilen is voor jou te laat, dat 41 weken in de hitlijsten stond. Het is de op één na bestverkochte Nederlandse single ooit.

In 1971 had Pierre Kartner een carnavalshit met het nummer: Vader Abraham had zeven zonen. Voor het eerst trad hij op onder de naam waarmee hij beroemd werd: Vader Abraham. Internationaal brak de zanger in 1976 door met Het Kleine Café aan de Haven. Dit lied werd in de veel landen vertaald en staat tot op de dag van vandaag internationaal bekend als The Red Rose Café. Een jaar later scoorde hij zijn andere wereldhit: Het Smurfenlied.

In de jaren tachtig daalde de populariteit van Vader Abraham. Wel bleef hij actief als producer en tekstschrijver. In 1999 speelde hij op Lowlands, waar hij het Smurfenlied ten gehore bracht. Kartner schreef ook het lied Ik ben Verliefd (Sha-la-lie), waarmee Sieneke Nederland in 2010 vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival. In 2000 kreeg Kartner een koninklijke onderscheiding. In september 2014 volgde de Buma NL Lifetime Achievement Award voor zijn hele oeuvre.

De afgelopen jaren verdween Kartner uit de publiciteit en trad niet meer op.