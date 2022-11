BBB denkt wel eens de grootste te kunnen worden in maart

Optimisme overheerst bij de BoerBurgerBeweging (BBB). De partij zegt voor de winst te gaan bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten. “Wij worden de grootste van Nederland.”

Zo’n 350 leden waren zaterdag bijeen in Nijkerk om de lijsttrekkers en kandidatenlijsten voor de verkiezingen van maart vast te stellen. De partij rechts van het midden is de afgelopen jaren razendsnel gegroeid en telt inmiddels meer dan 10.000 leden.

De lijsttrekkers hebben hoge verwachtingen. “We gaan voor een aardverschuiving in Gelderland zorgen”, zegt Rik Loeters. De BBB gaat in Groningen “de Provinciale Staten pakken”, voorspelt Gouke Moes.

Voorvrouw Caroline van der Plas verwacht zeker in de helft van de provincies de grootste te kunnen worden waaronder Groningen, Friesland, Gelderland, Drenthe en Overijssel. “En misschien ook wel in Zeeland.”

De Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Ook daar denkt de partij een flinke vinger in de pap te krijgen. Van der Plas verwacht straks zeker “rond de acht” senatoren te kunnen gaan leveren. In het verleden ging het nogal een mis met snel groeiende partijen. Van der Plas is daar niet zo bang voor. Ze wijst erop dat de partij al lang bezig is met de provinciale verkiezingen. Het is volgens haar een hecht team.

De BBB sluit geen enkele partij uit, aldus Van der Plas. Ze ziet echter vooral mogelijkheden om met VVD, CDA, SGP en ChristenUnie te gaan praten na de verkiezingen. “Het zal per provincie verschillend zijn.”

De partij zit met een zetel in de Tweede Kamer. In de peilingen is de partij hard omhooggegaan. In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van een aantal zetelpeilingen, komt de partij uit op maximaal 14 zetels. De BBB trekt kiezers van vooral VVD en CDA. Mensen van het CDA komen naar de BBB “omdat ze niet tevreden zijn over hun eigen partij”, zegt Van der Plas. “Ik hoef er niks voor te doen om ze bij mij te krijgen.”

Het is op dit moment een partij van hoofdzakelijk mensen van het platteland. Maar Henk Vermeer, de rechterhand van Van der Plas, denkt dat dat wel gaat veranderen. Steeds meer leden komen uit de stad, zegt hij.