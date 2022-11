Eieren en scheldpartij bij demonstratie tegen Zwarte Piet Westzaan

Tientallen mensen hebben zaterdag gedemonstreerd tegen Zwarte Piet tijdens de sinterklaasintocht in het Noord-Hollandse Westzaan. Ze stonden met borden met teksten als ‘Zwarte Piet is racisme’ en ‘black children matter’. Richting de demonstranten zijn eieren gegooid en bij vertrek werden ze door een aantal personen uitgescholden.

De tegenstanders van Zwarte Piet stonden eerst op een veld bij de Westzanerdijk, vlak bij waar de lokale intocht begon. Tijdens deze demonstratie kwam plots een boot met een zwart scherm, die ervoor zorgde dat het protest werd afgeschermd van de intocht. De organisatie van de demonstratie, Zaankanters tegen Racisme, zei hierop teleurgesteld te zijn dat de politie niet heeft ingegrepen. “Er was een plek in het zicht van het podium beloofd.”

Ook werd er op enig moment met eieren gegooid. Een van de demonstranten werd op het voorhoofd geraakt door een ei.

De demonstranten verplaatsten zich later naar ’t Reght Huys in het centrum. De intocht ging hier verder met feestelijkheden op een podium. Bij vertrek vanaf deze locatie werd opnieuw een ei gegooid, ditmaal tegen de bus waarin de groep vertrok, en er werd ook gescholden.

In Zaanstad, waar Westzaan toe behoort, zijn meerdere intochten die door de gemeente gesubsidieerd worden. Er zijn deels roetveegpieten en deels zwarte pieten. “Dit gaat langzaamaan over naar roetveeg”, zo liet een woordvoerder eerder weten, maar dit zou in goed overleg moeten gebeuren. Afgelopen week is ook een motie aangenomen waarin is afgesproken dat vanaf volgend jaar geen subsidie meer wordt verstrekt aan intochten waar zwarte pieten aan meedoen.