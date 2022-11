Organisatie: ontzie kwetsbare kinderen bij staking vervoer

Leerlingen Belang Voortgezet Onderwijs (LBVSO) roept chauffeurs in het leerlingen- en zorgvervoer op om niet te gaan staken tijdens schoolritten of ritten naar de dagbesteding. Kwetsbare kinderen zijn de afgelopen periode al zwaar gedupeerd door het chauffeurstekort, zegt voorzitter van de belangenorganisatie Elijah Delsink op Twitter. “Onze grens is na 2,5 maand ellende wel bereikt.”

Vrijdag werd bekend dat de werknemers in het leerlingen- en zorgvervoer volgende week gaan staken om een betere cao te krijgen. De werkgevers was een ultimatum tot vrijdag 12.00 uur gegeven, maar FNV zei dat ze geen antwoord naar hun zin hebben gekregen. Vakbonden CNV en FNV willen onder meer een hoger loon en ook een betere regeling bij ziekte.

Delsink zegt te begrijpen dat er een betere cao moet komen, maar roept op kwetsbare kinderen niet de dupe te laten worden. Zo wijst hij erop dat de afgelopen maanden al vele leerlingen vanwege chauffeurstekorten uren te laat of zelfs helemaal niet werden opgepikt om naar school of dagbesteding te gaan. “Hier moeten wij een streep trekken.” Het LBVSO wil dat de betrokkenen, onder meer de bonden en de werkgevers die verenigd zijn in Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), weer om tafel gaan zitten met elkaar.

Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) zei eerder dat het “pijn” doet dat scholieren ook kunnen worden geraakt door de staking. Maar hij ziet er ook het belang van in dat leerlingenvervoer een aantrekkelijke sector is om in te werken en dat het personeel goed betaald wordt. Hij hoopt dat de onderhandelende partijen er snel uit komen.