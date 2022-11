Politie doet grootschalig DNA-onderzoek in zedenzaak uit 2010

De politie gaat een grootschalig DNA-onderzoek doen onder tientallen mannen uit de omgeving van Schiedam en Vlaardingen. Daarmee hoopt de politie een ernstige zedenzaak uit 2010 op te lossen.

De zaak gaat om twee verkrachtingen en een poging daartoe in kelderboxen, een keer in Schiedam en twee keer in Vlaardingen. De dader zou in de nazomer van 2010 drie meisjes hebben benaderd toen zij hun fiets in een kelderbox wilden zetten. Hij sprak ze aan met een smoes over een fietspomp, waarna hij ze onder bedreiging met een mes seksueel misbruikte. De meisjes waren toen 13 en 15 jaar oud. Een meisje wist de man te ontvluchten.

De politie heeft aan de hand van een aantal criteria, zoals de woonplaats destijds, het signalement en de opvallende stem van de mogelijke dader, een lijst met mannen samengesteld. “Vanaf komende maandag zullen de eerste veertig mannen van deze lijst benaderd worden met de vraag of ze vrijwillig hun DNA af willen staan voor het onderzoek.”

Deelname aan het onderzoek is niet verplicht, en de mannen die worden benaderd zijn ook geen verdachte, benadrukt de politie. Na de afname van het DNA, gaan deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) het materiaal vergelijken met het DNA dat de dader in 2010 achterliet. Na het onderzoek wordt het DNA van de vrijwilligers vernietigd en niet opgenomen in een databank, aldus de politie. Naar verwachting duurt het hele onderzoek enkele maanden.

Rene Bergwerff, leider van het coldcaseteam, zegt dat het meewerken aan het onderzoek voor een goed doel is. “Het vinden van de man die de ernstige zedenmisdrijven op zijn geweten heeft. De personen van wie namen zijn genoemd, kunnen natuurlijk nooit allemaal de dader zijn. Dan is DNA een heel praktisch selectiemiddel.”

In december vorig jaar deed de politie ook een poging de cold case op te lossen. Op basis van een compositietekening werden er 3D-beelden gemaakt van de mogelijke dader. Daarvan werd vervolgens een stripverhaal gemaakt en een hologram getoond in winkelcentra in Schiedam en Vlaardingen. Er kwamen vervolgens ruim driehonderd tips binnen, maar het leidde niet tot de ‘gouden tip’.