Sint komt met vliegtuig, commentaar op sociale media

De landelijke aankomst van Sinterklaas in Hellevoetsluis was even onzeker. Afgelopen week was in het Sinterklaasjournaal namelijk te zien dat de Pakjesboot door een lek naar de bodem van de Spaanse zee was gezonken. Maar hij is inmiddels in Nederland. Sinterklaas kwam met een privéjet, de Goedheiligman 1, zo was te zien in een extra lange uitzending van het Sinterklaasjournaal op NPO 3. Voor veel kinderen en ouders een opluchting, maar het feit dat Sinterklaas voor het vliegtuig koos, leidt ook tot commentaar.

Op sociale media twitteren mensen onder de hashtag #sinterklaasjournaal tweets als: “Hoop niet dat Sinterklaas op Schiphol landt. Gezien de bagageafhandeling komen die cadeautjes nooit aan.” En: “Van een stoomboot naar een vliegtuig. De sint is geen klimaatpaus.” De sint wordt verder verweten “geen vliegschaamte” te hebben.

ProRail vindt het jammer dat Sint niet heeft gekozen voor een ander alternatief en twittert: “Hoera! Sinterklaas is weer in ‘t land. Je zou denken: niets aan de hand. Maar één ding vinden we niet zo fijn. Sinterklaas komt met het vliegtuig, niet met de trein.” SP-Kamerlid Peter Kwint grapt er via twitter ook over: “Ik snap de sint wel. Ik probeer al een uur in Eindhoven te komen met de trein en sta nog steeds op het vertrekstation.” En VVD’er Daniel Koerhuis vindt het wel leuk: “Wat leuk dat Sinterklaas dit jaar met het vliegtuig naar ons land komt!”

Andere mensen vinden het fijn dat Sinterklaas en zijn pieten er toch zijn: “Het komt allemaal goed!” twittert iemand. Het feit dat in het Sinterklaasjournaal eerder de zinkende pakjesboot en een drijfnatte goedheiligman te zien waren, kwam hard binnen in menig Nederlandse huiskamer en leidde tot veel bezorgde reacties op sociale media.

In het Sinterklaasjournaal was verder te zien dat het vliegtuig vanwege drukte op de Nederlandse vliegvelden om moest vliegen richting Duitsland. Maar de hoofdpiet vond nog net op tijd een vliegveld in de buurt van Hellevoetsluis, waar de Goedheiligman 1 veilig kon landen. Sint werd vervolgens door het Sinterklaasjournaal onthaald op het vliegveld, vanaf waar hij met zijn nieuwe stoomboot – die speciaal voor hem was besteld en gebouwd in Hellevoetsluis – naar de haven van de vestingstad voer. Hier werd hij onder luid gejuich van de vele aanwezigen welkom geheten in Nederland. Het is voor het eerst sinds twee coronajaren dat de intocht weer met publiek gevierd kan worden.

De NTR wilde zaterdag geen reactie geven op de opmerkingen die over de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal werden gemaakt.