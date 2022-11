Zorgverzekeraars maken flink hogere premies bekend

Verschillende zorgverzekeraars hebben zaterdag flink hogere zorgpremies voor volgend jaar bekendgemaakt. Zo verhoogt VGZ de premie in 2023 met 9,30 euro naar een bedrag van 141,95 euro per maand, een stijging van 7 procent. De premie van Menzis stijgt met 6 procent en gaat met 8 euro per maand omhoog naar 141,25 euro per maand.

De zorg heeft naast vergrijzing, een grotere vraag en hogere prijzen voor behandelingen en medicijnen te maken met de hoge inflatie. Daardoor gaan salarissen in de zorgsector en kosten voor energie en materialen omhoog, aldus de zorgverzekeraars. “We beseffen heel goed dat dit voor onze verzekerden een lastige boodschap is’’, aldus Menzis-directeur Dirk Jan Sloots. Volgens directeur bij VGZ Frank Elion is de stijging niet te vermijden. “We begrijpen dat dit een fors bedrag is. Zeker in een tijd waarin het leven al snel veel duurder wordt, is een stijging van de zorgpremie een boodschap die we liever niet zouden brengen.”

Ook de meest gekozen basisverzekering van CZ gaat omhoog. Niet met bijna 10 euro per maand, maar met 3,75 euro naar een maandbedrag van 138,25 euro, een stijging van 2,8 procent. De verzekeraar zette naar eigen zeggen een groot deel eigen vermogen in om de stijging van het premiebedrag zo beperkt mogelijk te houden. Eind september maakte zorgverzekeraar DSW al bekend de zorgpremie te verhogen met 9,75 euro naar een bedrag van 137,50 euro per maand, een stijging van 7,6 procent.

De zorgverzekeraars hebben tot deze zaterdag om hun premies bekend te maken. Verzekerden kunnen dan tot de jaarwisseling kijken of ze in het volgende jaar bij een andere zorgverzekeraar aangesloten willen zijn.

Steeds meer Nederlanders hebben momenteel al moeite met het betalen van hun zorgpremie, zo meldde BNR donderdag op basis van onderzoek van vergelijkingssite Independer. Maar liefst 43 procent van de Nederlanders vreest de zorgverzekering niet langer te kunnen betalen. Daarnaast zegt 40 procent van de Nederlanders zich te zullen oriënteren op een andere zorgverzekering.