Deel appartementencomplex Amsterdam ingestort door grote brand

In een appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West woedt zondagochtend een grote brand. Alle bewoners zijn geëvacueerd. Inmiddels is een deel van het complex ingestort. De politie heeft iemand meegenomen voor een verhoor, omdat er “rekening wordt gehouden met brandstichting”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Eerder meldde de brandweer dat er een persoon gewond was geraakt en naar het ziekenhuis was gebracht, maar dat blijkt een misverstand, aldus de woordvoerder. Wel zijn zes mensen ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Het vuur is nog niet onder controle. “Er is een zogenoemde stoplijn gecreëerd, op die manier willen we de brand beperkt houden”, legt de woordvoerder uit. Bij de brand komt veel rook vrij, die in de wijde omgeving te zien is. De brandweer adviseert omwonenden dan ook ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

Het appartementencomplex staat aan de Voetbalstraat in Slotervaart. Het gaat om het Startblok Riekerhaven, een woonproject bedoeld voor jonge vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) en jongeren uit Nederland. Het complex bestaat uit ongeveer vijfhonderd containerwoningen. De brand begon in een woning op de tweede verdieping en sloeg daarna over op andere woningen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer worden ongeveer 120 mensen opgevangen in een sporthal in de buurt. Ze worden daarheen gebracht met bussen.