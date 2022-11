Intocht zonder zwarte pieten verloopt rustig in Volendam

De sinterklaasintocht in Volendam, dit jaar zonder zwarte pieten, is rustig en zonder incidenten verlopen. Onlangs maakten twee lokale sinterklaascomit├ęs bekend dat “met het oog op waarborging van de veiligheid” afscheid werd genomen van Zwarte Piet.

De intocht was drukbezocht. Er wordt teruggekeken op een “mooie intocht”, laat een woordvoerder van de politie weten. De sint kwam rond 17.30 uur aan in de haven, kinderen keken vanaf de kade met hun ouders toe. Er was vuurwerk en er werd muziek gedraaid. Sinterklaas maakte na aankomst een ronde door het dorp, begeleid door meer dan zeventig roetveegpieten die pepernoten uitdeelden.

Zaterdagavond grepen fans van FC Volendam de wedstrijd tegen FC Utrecht aan om te protesteren tegen het ontbreken van Zwarte Piet bij de intocht. Meerdere mensen waren zwart geschminkt en verkleed in het stadion aanwezig.

Vorig jaar werden demonstranten tegen zwarte pieten in Volendam bekogeld met onder meer eieren, vuurwerk, oliebollen en visafval.