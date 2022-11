Prinses Laurentien: luister naar behoeften toeslagenouders

De gedupeerden van de toeslagenaffaire moeten meer de ruimte krijgen om zelf aan te geven waar zij behoefte aan hebben en in welk tempo zij stappen richting de toekomst willen maken. Daarvoor pleitte prinses Laurentien zondag in het tv-programma Buitenhof.

Laurentien was te gast als mede-initiatiefnemer van Number 90, een neutrale ruimte in huiselijke sfeer in Almere waar gedupeerden van de toeslagenaffaire terechtkunnen. De vrouw van prins Constantijn zegt te merken dat veel ouders die nog steeds lijden onder de gevolgen van de affaire hier behoefte aan hebben. “We zien ze niet als gedupeerden, maar als krachtige mensen met een gezamenlijke missie”, aldus de prinses. “We luisteren in een neutrale, veilige haven en denken vanuit neutraliteit en generiek belang. We denken niet in hokjes en structuren.”

De prinses zegt te merken dat het belangrijk is als de gedupeerden een plek hebben waar zij durven te zeggen wat zij op dit moment nodig hebben. Laurentien merkt ook dat het voor de gedupeerde ouders heel ongemakkelijk voelt als de overheid de regie neemt in het vinden van oplossingen.

Tienduizenden ouders werden tussen 2004 en 2019 ten onrechte beschuldigd van fraude en moesten soms tot honderdduizenden euro’s terugbetalen. Veel gedupeerden kregen hierdoor te maken met grootschalige ontwrichting van hun leven. Zij verloren hun baan, hun huis of hun kinderen. Bij het aanmerken van de ouders als fraudeurs was sprake van institutioneel racisme en schending van de grondbeginselen van de rechtsstaat.

Twee ministers en één staatssecretaris traden af vanwege de affaire, die grotendeels aan het licht kwam door onthullingen van Trouw en RTL. Uiteindelijk diende het kabinet Rutte III zijn ontslag in vanwege de affaire. Het hof bepaalde deze zomer dat de Belastingdienst niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Volgens het hof biedt het strafrecht niet de mogelijkheid tot vervolging van de dienst, het “ongekende onrecht” dat de gedupeerden is aangedaan ten spijt.