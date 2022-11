Ruim 1,6 miljoen kijkers zien intocht Sinterklaas op tv

De landelijke intocht van Sinterklaas in Hellevoetsluis is zaterdagmiddag op televisie gezien door ruim 1,6 miljoen mensen. Dat meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO).

Dit aantal is vrijwel gelijk aan het aantal kijkers van de intocht van vorig jaar. Het jaar daarvoor trok de goedheiligman overigens een opvallend hoog aantal kijkers. Ruim 2,3 miljoen mensen zagen toen hoe de sint vanwege de coronapandemie een alternatieve intocht vierde, met een defilé bij het ‘Grote Pietenhuis’. Een record vestigde de intocht in 2014, toen – overigens buiten het zicht van de sint zelf – in Gouda veel voor- en tegenstanders van zwarte piet demonstreerden.

Burgemeester Milène Junius verwelkomde de sint zaterdag in de vestingstad, terwijl hij en zijn roetveegpieten werden toegejuicht door duizenden kinderen en hun ouders. Volgens de politie verliep de intocht “rustig en feestelijk”. Twee mensen zijn aangehouden omdat ze een drone lieten rondvliegen waar dat niet mocht. Ze konden zich ook niet identificeren.

Het was voor het eerst sinds twee coronajaren dat de intocht weer met publiek gevierd kan worden. De sint arriveerde dit keer met een privéjet, de Goedheiligman 1. Eerder was in het Sinterklaasjournaal te zien dat de pakjesboot was gezonken.