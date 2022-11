Eerst lokale vorst van dit najaar gemeten

Voor het eerst dit najaar is lokale vorst gemeten. Op het weerstation Ell in Limburg koelde het in de nacht van zondag op maandag af naar -1,1 graden, meldt Weeronline. Ook in Woensdrecht (Noord-Brabant) daalde de temperatuur afgelopen nacht tot onder nul. De vorige keer dat het ergens in Nederland op 1,5 meter hoogte vroor was op 9 mei. In Leeuwarden daalde het kwik toen naar -0,6 graden.

Vorig najaar daalde de temperatuur op 16 oktober voor het eerst lokaal tot onder nul. In 2020 was 17 oktober de eerste lokale vorstdag en in het najaar van 2019 werd de eerste vorst op 29 oktober gemeten. In alle gevallen had Twente toen de primeur.

Dit najaar werd in de nacht van 20 op 21 september voor het eerst grondvorst gemeten in Nederland. Op meetpunt Eelde in Drenthe daalde de temperatuur aan de grond toen naar -1,8 graden

Grondvorst wordt gemeten op ‘klomphoogte’: 10 centimeter boven de grond. De ‘normale’ meethoogte is 1,5 meter.