Halsema: onderzoek naar brandveiligheid appartementencomplex

De politie en brandweer doen onderzoek naar de brandveiligheid van het appartementencomplex in de Amsterdamse wijk Slotervaart waar een brand zondag zo’n 75 woningen verwoestte. Burgemeester Femke Halsema zei maandag tijdens een bezoek aan de plek van de brand dat ook haar geluiden hebben bereikt dat er zorgen waren over de brandveiligheid van de containerwoningen. “Op dit moment wordt onderzocht of dat hier in het geding was.”

Volgens Halsema was er een geregeld terugkerend veiligheidsoverleg, waar dit soort zaken werden besproken. “Er horen hier inspecties plaats te vinden en het hoort op orde te zijn.”

Karin Verdooren, directeur van woonstichting Lieven de Key, zei de signalen over onveiligheid niet te kennen. Diverse bewoners vertelden hierover vlak na de brand, maar ook de dag erna klinkt er kritiek. Nadat eerder dit jaar van hetzelfde complex een dak van een aantal woningen waaide na een heftige storm, is het hele complex volgens Verdooren onder handen genomen. Ook is toen opnieuw gekeken naar de brandveiligheid. “Het voldeed aan alle brandveiligheidseisen. In alle kamers zijn toen ook weer rookmelders geplaatst.”

Meerdere brandveiligheidsexperts zeggen op basis van beelden dat er “kennelijk dingen niet goed zaten”, waardoor de brand zich zo snel kon verspreiden. “Het is bij een containergebouw lastig om aan alle voorschriften te voldoen. Maar dat het dak er eerder dit jaar af is gewaaid, is een indicatie over de bouwkwaliteit.” Belangrijke zaken bij de brandveiligheid van containerwoningen zijn onder meer hoeveel ruimte er tussen de gebouwen zit en wat voor materiaal er wordt gecreĆ«erd. Als er te veel ruimte tussen zit, ontstaat er een schacht, waardoor het vuur zich vaak snel verspreidt. Of dat hier het geval was, konden de experts niet zeggen op basis van de beelden.

De brand woedde in het Startblok Riekerhaven aan de Voetbalstraat, een complex voor statushouders en jongeren. De politie heeft een 27-jarige bewoner aangehouden op verdenking van brandstichting. Hij zit nog vast.

Halsema sprak onder anderen met mensen die hun huis zijn verloren. “Het is natuurlijk verwoestend. Het zijn mensen die aan het begin van een nieuw bestaan staan. Het gaat om statushouders die net beginnen iets op te bouwen. En het gaat om starters, studenten, jonge mensen, die net hun eerste spulletjes hebben. Ze zijn alles kwijt. Dat is echt verschrikkelijk.”

Bewoners zijn volgens de burgemeester in paniek. “Ze hebben zo snel hun huis moeten verlaten dat ze zich ook niet meer kunnen identificeren, geen telefoon bij zich hebben. Voor veel mensen geldt dat ze niet verzekerd zijn.” De financiĆ«le nood is hoog, zegt ze. “Dat betekent dat wij met de woningcorporatie moeten kijken hoe we zo snel mogelijk de nood kunnen lenigen.”

Maar volgens Halsema is er ook geestelijke ondersteuning nodig. “We zullen zo snel mogelijk proberen mensen die toch erg kwetsbaar zijn zo goed mogelijk op te vangen en te beschermen.”

Woonstichting Lieven de Key regelt onderdak in hotels voor mensen die hun huis kwijt zijn en niet bij vrienden of familie terechtkunnen, zei Verdooren. Ook de bewoners van het aangrenzende blok dat niet door de brand is verwoest, kunnen de komende weken nog niet terug naar huis vanwege rook- en roetschade.