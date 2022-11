Kabinet: plan voor goedkoop internet voor mensen met kleine beurs

Het kabinet werkt aan een plan om mensen met een kleine beurs een goedkoop internetabonnement aan te bieden, een “sociaal internetpakket”. Dat zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) in een debat in de Tweede Kamer. Dat moet ervoor zorgen dat “iedereen mee kan doen in de digitale wereld”.

Het precieze plan heeft de staatssecretaris nog niet uitgewerkt. Wel hint ze erop dat providers worden verplicht een goedkoop pakket aan te bieden voor mensen die niet veel te besteden hebben. “In het uiterste geval kan de minister van Economische Zaken en Klimaat een dienstverplichting aan de markt opleggen”, zegt ze daarover. De bewindsvrouw wil ook “gratis wifipunten” gaan aanbieden. Maar die zijn volgens Van Huffelen “niet altijd veilig” en daarom denkt ze dat ook het goedkope abonnement nodig is.

Een ander plan van de staatssecretaris is om 150.000 laptops en tablets die zijn gebruikt door de overheid te doneren aan kinderen van ouders die hier geen geld voor hebben.

De bewindsvrouw kondigde haar plannen aan naar aanleiding van vragen die Barbara Kathmann van de PvdA stelde. Zij vreest dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt als mensen door de “koopkrachtcrisis” geen internetabonnement kunnen betalen.